Se aplicará ley contra la BUAP si hay irregularidades financieras, advierte Barbosa

Por Alejandra Olivera

El gobernador Miguel Barbosa Huerta sostuvo que él no sabe ni está detrás de las investigaciones y auditorias hacia la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), como el rector Alfonso Esparza Ortiz “insiste”.

Además el mandatario dijo que no se considera enemigo del rector, no obstante, indicó que no impedirá que se aplique la ley si es que cometieron irregularidades en el manejo de los recursos de la máxima casa de estudios poblana.

“Yo no lo consideró mi enemigo, si él ha violado la ley, y se le investiga, en este momento que yo soy gobernador, no lo debe mover a considerarme su enemigo, de mi parte no hay una posición de asumirlo así, pero no seré quien impida que se aplique la ley en su contra o de quienes la violen, no estoy informado de los detalles de una investigación”, expresó.

Te recomendamos