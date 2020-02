Se casó la hija del Chapo y pasó desapercibida su boda en Culiacán

Por Redacción

Luego de que se diera a conocer que, recientemente, Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar, hija de “El Chapo” Guzmán, celebró su boda en Culiacán, trascendió que incluso cerraron la catedral para el evento. Sin embargo, el alcalde de la capital sinaloense afirma que todo pasó inadvertido y que la información al respecto “es muy escueta”.

El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada, aseveró que ninguna autoridad supo de la ceremonia nupcial de Gisselle con Édgar Cázares, sobrino de la presunta operadora financiera de “El Mayo” Zambada.

(La boda) pasó desapercibida por completo: no hay reporte oficial de un particular que presente hechos delictuosos. […] No hay nada que nos obligara a nosotros a actuar. Ni siquiera nos enteramos cuando fue la boda hasta posteriormente. […] Ni el párroco ni nadie de la Iglesia está obligado a investigar a las personas que se van a casar. Salvo que tengan un matrimonio ya registrado anteriormente. Y si la catedral se cerró, así lo hizo la gente y no puede impedirse. […] No se percibió ninguna cosa rara, extraordinaria. Por eso ninguna autoridad se enteró. No me dijeron cuándo fue la fecha de la boda, pero yo estaba en Madrid, en la Feria del Turismo Internacional junto con el gobernador del estado”, aseguró Estrada.

Por otro lado, respecto a los rumores de que Ovidio Guzmán, otro de los hijos del capo sinaloense, acudió a la boda de la hija del Chapo, el alcalde de Culiacán hizo énfasis en que él ni siquiera sabe si, tras el fallido operativo de octubre, el heredero del cártel de Sinaloa sigue en el estado.

