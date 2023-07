Se cumplen 6 años de la muerte de Chester Bennington

Este jueves 20 de juilo se cumplen 6 años de la muerte de Chester Charles Bennington, mejor conocido como Chester Bennington, quien fue el vocalista principal y compositor de la banda de rock Linkin Park.

Bennington formó parte de otros proyectos musicales, siendo el vocalista de bandas como Grey Daze, Dead by Sunrise y Stone Temple Pilots.

La muerte del cantante sorprendió a todo mundo ya que Bennington se suicidó en su residencia de Palos Verdes, California, el mismo día del cumpleaños de su mejor amigo y cantante, Chris Cornell, quien se quitó la vida dos meses antes.

Cabe recalcar que el cantante marcó una gran historia en el mundo del rock, con su banda Linkin Park, la cual fue formada en 1996 junto a Mike Shinoda, Dave Farrell, Joe Hahn, Brad Delson y Rob Bourdon.

En octubre del 2000, la banda lanzó su primer álbum debut, titulado “Hybrid Theory, en el que se encuentran sencillos populares como “Crawling“, “Papercut“, “In the End” y “One Step Closer”.

La agrupación se hizo cada vez más popular con el tiempo ya que los géneros musicales que usaba se centraban en el Nu metal, rock alternativo, rap metal, metal alternativo, heavy metal, rock electrónico y pop.

Linkin Park ganó numerosos premios, reconocimientos y logró romper récords de ventas y conciertos alrededor del mundo.

Aunque la banda se encuentra en pausa desde el 2017, año en que murió el vocalista, en 2020 publicó una canción inédita llamada “Lost” tras el aniversario número 20 del álbum “Hybrid Theory“.

Por Redacción

Editora: Elizabeth Vergara

