Se disparan casos de contagios de Covid-19 en niños

Por Redacción

Las niñas, niños y adolescentes en mayores condiciones de pobreza y exclusión requieren protección especial del Gobierno mexicano para prevenir la enfermedad por covid-19.

De acuerdo con Save the Children, el incremento en muertes de niñas, niños y adolescentes por covid-19 con datos de la Secretaría de Salud, al 4 de junio se han registrado 46 muertes de niñas, niños y adolescentes por covid-19

Entre el 12 de abril y el 4 de junio, incrementó el número de casos de niñas, niños y adolescentes infectados con SARS-CoV-2, causante de la enfermedad covid-19, pasando de 84 a 2,228 casos, es decir, 26 veces más en tan solo un mes y medio.

A través de un comunicado de prensa, la organización Save the Children, señaló que las y los niños no son catalogados como grupo de alto riesgo.

A pesar de que este grupo de edad no ha sido catalogado de alto riesgo, estos datos nos alertan que también están expuestos a contagiarse, enfermar, y en algunos casos incluso no lograr sobrevivir. Por ello, hacemos un llamado a la sociedad, a recordar que el virus aún no está controlado, que las niñas, niños y adolescentes también corren riesgos, y por lo tanto, es necesario continuar todas las medidas de prevención recomendadas para evitar más contagios”.

Agregaron que de particular preocupación son las millones de niñas, niños y adolescentes en territorio mexicano, que por condiciones preexistentes de vulnerabilidad y exclusión social, están aún más expuestos al contagio y la enfermedad.

Te recomendamos