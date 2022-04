Se expropiarán terrenos para Tren Maya donde haya abusos: AMLO

Andrés Manuel López Obrador advirtió que donde haya abusos en la venta de terrenos para el Tren Maya se va a hacer valer la expropiación por utilidad pública.

Dijo que en estos casos, cuando se trate de especular con el precio de los terrenos, sólo se indemnizará a precio comercial.

“Ya di la instrucción que donde haya esos abusos se va a hacer valer la expropiación con la utilidad pública y se pague la indemnización con el precio comercial, pero no más, porque son ventajosos y están acostumbrados a robar”, dijo.

Desde Islas Mujeres, en Quintana Roo, el mandatario federal señaló que de los 1,500 kilómetros que recorrerá el ferrocarril, sólo en Playa del Carmen, Cancún y Mérida se han registrado trabas para el avance.

“Hay una serie de intereses que no quieren que avancemos en la construcción del Tren Maya, no son los de Felipe Carrillo Puerto, no son los ejidatarios de esta zona, son intereses aquí donde hay más dinero para decirlo con claridad, en Playa del Carmen.

AMLO volvió a cargar contra ambientalistas y artistas quienes, dijo, solo sirven a intereses creados que no se oponen a la obra en el fondo sino a su proyecto político.

“Lo que no suena lógico suena metálico, sin embargo, seguiremos avanzando y vamos a continuar realizándolo. Le hemos comentado a los auténticos ambientalistas que hablen con la gente porque se han hecho consultas y se les ha preguntado, a los campesinos, y la mayoría no hemos tenido oposición”, comentó.

El presidente de la República adelantó que el próximo lunes visitará la planta de Alstom–Bombardier, en Sahagún, Hidalgo, para supervisar los avances en la construcción de los convoyes.

Por Redacción

Editor: Iván Betancourt

