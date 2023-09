Se le rompe la bandera en pleno Grito de Independencia a alcaldesa en Jalisco

La alcaldesa de Tuxpan, Jalisco, Claudia Gil, vivió un momento bochornoso este viernes, luego de que se le cayera la bandera en pleno Grito de Dolores.

Tras haber dado el Grito de Independencia, la alcaldesa comenzó a ondear la bandera y a hacer sonar las campanas. Sin embargo, de pronto el mástil del lábaro patrio se rompió por lo que esté cayó al suelo.

Este momento quedó grabado en video por miles de asistentes que se encontraban en la plaza disfrutando de las fiestas patrias.

Este suceso causó algunas risas en los presentes, ya que tras romperse la bandera, la alcaldesa quedó moviendo el palo de la bandera en silencio en pleno acto de la celebración del 213 aniversario de la Independencia de México.

Este video ha causado debate en redes sociales, ya que la persona que coloque la bandera en el suelo, es acreedor a una multa de un millón 37 mil 400 pesos, según el valor de las UMAs de este año.

No obstante, otros argumentan que no se le debe multar, debido a que ella no la colocó en el suelo, sino que se le rompió el mástil.

