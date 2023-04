Se registra “batalla campal” en pleno Jueves Santo en Izúcar

Una batalla campal protagonizaron unas personas derivada de la ingesta de alcohol durante el baile del Jueves Santo, en el municipio de Izúcar de Matamoros.



Como parte de las celebraciones de Semana Santa, los habitantes acudieron la noche de ayer 6 de abril al centro de la demarcación.



Mientras se llevaba a cabo el baile del Jueves Santo, unas personas empezaron a discutir derivado de la ingesta de bebidas embriagantes.



Por lo anterior, desataron una batalla campaña que se extendió algunas calles a la redonda. En consecuencia, los testigos marcaron a las autoridades para que acudieran a calmarlas.

#Seguridad Así inició la batalla campal de anoche entre un grupo de personas derivada de la ingesta de alcohol durante el baile del #JuevesSanto, en el municipio de #Izúcar de Matamoros 🚔



Vía @andryes10 pic.twitter.com/0asHl1UYhF — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 7, 2023





Al lugar llegaron los elementos de la Policía Municipal que eran superados en número por las personas que estaban participando.



Por lo anterior, los agentes no pudieron hacer nada por detenerlas. Poco después arribaron paramédicos de distintas corporaciones, quienes no reportaron gente lesionada.



Tras la batalla campal, los uniformados resguardaron la zona, donde no detuvieron a ninguno de los participantes de la gresca. Hasta este viernes, el Ayuntamiento no se ha pronunciado sobre el tema.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Leal