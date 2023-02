Sectur alista proyecto para reactivar a la Estrella de Puebla

La Secretaría de Turismo (Sectur) del gobierno federal tiene un proyecto para reactivar la operación de la Estrella de Puebla a bajo costo, con la finalidad de volver a posicionarla como un atractivo turístico en el estado.



Así lo dio a conocer el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier, quien funge como enlace entre el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez y el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.



En conferencia de prensa, el senador de Morena explicó que en la ceremonia que se llevó a cabo el domingo por la promulgación de la Constitución Mexicana, el titular de la Sectur, Miguel Torruco, le solicitó un acercamiento con el gobernador Céspedes Peregrina.



Lo anterior, con la finalidad de presentarle el proyecto para el rescate de la rueda de la fortuna ubicada en la zona de Angelópolis, ya que habría posibilidad de rehabilitarla con una inversión de sólo 20 millones de pesos.



De acuerdo con el funcionario federal, ello significaría un ahorro de 60 millones, ya que en un inicio se había previsto que su reactivación costaría alrededor de 80 millones de pesos.



Ante dicha propuesta, Armenta Mier llevó el mensaje al gobernador Sergio Céspedes, a fin de que exista diálogo y sinergia entre ambos niveles de gobierno en beneficio de Puebla y su derrama económica.



“Me dijo que quedó pendiente la rehabilitación de la Estrella de Puebla, querían cobrar 80 millones y solamente con 20 se puede, me puedes conectar con el gobernador y le dije ahorita que llegue le digo y eso hice”, comentó el legislador.



Aunque el senador admitió que la Estrella de Puebla representa posibles actos de corrupción de la administración del exgobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, consideró que se le debe dar mantenimiento por tratarse de una obra que se construyó con recursos públicos.

Estrella de Puebla, inhabilitada desde 2021

En octubre de 2021, el exgobernador Miguel Barbosa Huerta ordenó el cierre indefinido de la Estrella de Puebla, una de las obras emblemáticas del morenovallismo, debido a que registraba averías en su estructura, lo que significaba un riesgo para los usuarios.



Para el 2022, el gobierno estatal etiquetó una partida presupuestal de 100 millones de pesos para su mantenimiento y reactivación; sin embargo, el proyecto no se concretó y el dinero fue destinado para el rubro de seguridad pública.



La estrella fue inaugurada en el año 2013 por el exgobernador del Partido Acción Nacional (PAN), Rafael Moreno Valle; no obstante, a lo largo de los años no se le otorgó el mantenimiento adecuado e inclusive se reportó el robo de sus piezas.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Leal