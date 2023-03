Sedatu, sin dar un peso para Mercado Amalucan: Ayuntamiento

El gobierno municipal no ha recibido un solo peso de Sedatu para ejecutar la obra del Mercado Amalucan, la inversión que se ha hecho ha sido con la bolsa del ayuntamiento de Puebla.

Así lo informó el gerente del gobierno de la capital del estado, Adán Domínguez, quien señaló que hasta ahora se ha celebrado una reunión con el subsecretario de Sedatu, Daniel Fajardo, para impulsar el proyecto.

El funcionario municipal recordó que hasta el momento el ayuntamiento ha destinado 15.5 millones de pesos en la rehabilitación del imueble y el pago de deudas de locatarios con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

También lee: Invierten 1.2 mdp en calle de San Baltazar Campeche

“No hemos visto un solo peso, tal vez no ha sido planeado de manera adecuada (…) esta no es la excepción, lo que se ha intervenido es con recursos propios , si no hubiéramos entrado a arreglar, cómo nos dejaron el mercado, seguiría sin funcionar”, comentó.

Cabe mencionar que el miércoles pasado, Román Meyer, titular de Sedatu, reveló que la dependencia federal tuvo la intención de remodelar el inmueble, sin embargo, por inconformidades entre locatarios esto no se realizó.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

Te recomendamos