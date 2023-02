El coronel José Isidro Grimaldo Muñoz fue secuestrado el pasado diciembre por el Cártel Jalisco Nueva Generación. El día de hoy el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, reconoció que podría “ya no tener vida”.

“Ya llevamos bastante tiempo, estimamos que ya no pudiera tener vida, de todos modos no vamos a detenernos, vamos a seguir hasta encontrar su cuerpo si ya no está con vida, pero no vamos a detenernos”, aseguró en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Te podría interesar: Revela UIF presunta red de corrupción de García Luna

El secretario de la Defensa Nacional aseguró que no detendrán la búsqueda del miembro del ejercito hasta dar con su paradero.

El coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, fue secuestrado el 10 de diciembre de 2022 en Tapalpa, Jalisco, después de que la cédula criminal simulara un accidente de tránsito que obligó al militar a abandonar su vehículo para después privarlo de su libertad.

Por Redacción Editor: Julián Manchukian

Te recomendamos