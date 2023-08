Sedena, sin fecha para operar Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán

Javier Villazón Salem, director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), señaló que todavía no se ha definido alguna fecha para que la Sedena asuma la operación de la terminal aérea de Puebla, lo que consideró “tomará su tiempo” por los trámites legales y las obras que se realizan actualmente.



En entrevista, el funcionario federal indicó que mientras no se concrete la concesión del Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán”, éste seguirá a cargo del organismo que representa y que está sectorizado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT).



Explicó que el aeropuerto de Puebla, al igual que otros, pasará a fomar parte del Grupo Aeropuertario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica (Gapsacomm), la nueva paraestatal del Estado Mexicano, sectorizada a la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).



Cuando eso ocurra, dijo, la Sedena se haría cargo de la operación y administración del aeropuerto; pero recalcó que también asumirá las responsabilidades de dar mantenimiento a la infraestructura y de realizar las adecuaciones necesarias para su expansión.



“El concesionar los aeropuertos a cualquier grupo, hay privados y ahora públicos, es permitir que un tercero los opere, los administre y haga usufructo de los beneficios que el aeropuerto tenga, pero también quién vaya a operarlo tiene responsabilidades de mantener la infraestructura y hacer las adecuaciones al aeropuerto que requieran para su expansión. El aeropuerto está ligado con la economía regional y nacional”, asentó.



Sin embargo, no hay una fecha establecida para que ASA haga entrega del control del aeropuerto, ya que antes se tiene que garantizar que existen las capacidades técnicas, jurídicas, administrativas y operativas para concesionarlo.

Invierten 200 mdp para mejorar pistas



En tanto, dijo que se están realizando diversas adecuaciones a la infraestructura del aeródromo, obras que se concluirían en diciembre de este año y cuya inversión asciende a más de 200 millones de pesos.



Villazón Salem comentó que el aeropuerto poblano requiere adecuaciones para la llegada de la nueva aerolínea de la Sedena, Mexicana de Aviación, pues dependiendo de los aviones que usen sería necesario alargar las pistas y ampliar la terminal de pasajeros.



“No tengo información de qué aviones van a utilizar, pero si se utilizan los clásicos 320 o inclusive 747, sí se requieren algunas modificaciones a la pista, sobre todo en lo que se refiere a hacerla más larga”, comentó.



Y es que, el funcionario consideró el aeropuerto instalado en el municipio de Huejotzingo puede consolidarse como un nodo logístico de transporte de mercancías, por la ubicación geográfica de Puebla y la infraestructura carretera que la conecta con la mayoría de los estados en el centro del país.



Además dijo que también puede ser un punto para el transporte de pasajeros, ya que la entidad recibe un gran cantidad de turistas y hay una cantidad importante de personas que viaja diariamente al aeropuerto de la Ciudad de México para tomar avión, teniendo un aeropuerto que puede brindarles el servicio.



Hay que mencionar, que el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval mencionó que se realizarán fortalecerá la infraestructura aeroportuaria de Puebla para el despegue y aterrizaje de aviones tipo Boeing 737-800, que iniciará operaciones en septiembre en 20 terminales del país.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal