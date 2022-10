SEDIF inaugura la “Feria de la Salud por las Mujeres contra el Cáncer de Mama”

La Secretaría de Salud y el SEDIF de Puebla pusieron en marcha la “Feria de la Salud por las Mujeres contra el Cáncer de Mama” en la explanada del Teatro Principal de Puebla, donde se las poblanas podrán someterse a una mastografía a fin de prevenir a tiempo esta enfermedad, que se ha convertido en una de las principales causas de muerte entre las mujeres.



En su mensaje, la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (SEDIF), Leonor Vargas Gallegos indicó que el cáncer de mama no es una sentencia de muerte, además que las poblanas que lo padecen no están solas, pues cuentan con el respaldo del gobierno estatal que está comprometido con la prevención y atención de las mujeres con esta enfermedad.



Mencionó que es importante generar acciones en beneficio de todas las mujeres, sobre todo aquellas que menos tienen y que padecen esta enfermedad, por lo que la administración estatal acerca los servicios a todas las personas en situación de vulnerabilidad.



Por su parte, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García señaló que el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en las mujeres, pues al año en el estado pierden la vida 306 por una detección tardía.



Señaló a las pacientes que el cáncer no las debe doblegar, pues son base primordial de la sociedad y se requiere su presencia en la familia y en los ambientes laborales.



“Las queremos vivas, las necesitamos en la familia, en el ambiente laboral, con su participación ciudadana: son la base primordial de la sociedad”, dijo.



Explicó que, en caso de sentir un bulto, notar una alteración en el tamaño, forma, color o aspecto del seno, cambios del pezón o alteración en la areola, secreción anormal por el pezón, dolor, molestia, inflamación o crecimiento de un seno, inflamación en la axila, aparición de hundimientos, bordes, enrojecimiento, grietas u otra alteración en la piel, aspecto “piel de naranja”, debe acudirse, de inmediato, a la unidad médica más cercana para un chequeo, ya que el cáncer detectado en etapa temprana es curable.



También recomendó adoptar un estilo de vida saludable, mantener un peso adecuado con una alimentación sana basada en fibra, verduras y frutas; evitar la ingesta de alcohol, grasas y tabaco, y tener actividad física al menos 30 minutos al día.



Indicó que la autoexploración mamaria debe realizarse una vez al mes, 10 días después del periodo menstrual para la detección temprana; en caso de tener más de 40 años, efectuarse una mastografía para obtener un diagnóstico certero de una posible enfermedad.



La Feria de la Salud por las mujeres se realizará este 19, 20 y 21 de octubre de 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde, en el Edificio El Portalillo, ubicado a un lado del Teatro Principal, ahí se brindan servicios como mastrografía, Papanicolaou, tomas de pruebas de Virus de Papiloma Humano (VPH), exploración clínica de mama, prueba de VIH-Sífilis en embarazadas, entre otros, para los cules deben presentar identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Pérez Leal

