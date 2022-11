Seguridad debe ser prioridad de municipios en Ley de Ingresos: Sergio Salomón

Los 217 Ayuntamientos de Puebla deben privilegiar el rubro de seguridad pública en sus Leyes de Ingresos 2023, pues la responsabilidad de recaudar en temas de salud depende del Gobierno del Estado.

Así lo señaló el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien sugirió a los alcaldes ya no escudarse en la la pandemia por Covid-19 para malgastar sus recursos.

En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada de Morena informó que hasta la mañana de este martes han recibido un total de 130 Leyes de Ingresos enviadas por los gobiernos municipales.

Por ser hoy el plazo límite para dar entrada a todas las iniciativas, indicó que las 87 leyes faltantes llegarán en el transcurso de la tarde; así como el Paquete Económico 2023 que será remitido por el Poder Ejecutivo.

El diputado local afirmó que realizarán un puntual análisis de las Leyes de Ingresos para evitar que los presidentes municipales se excedan en medidas recaudatorias o caigan en puntos inconstitucionales.

En ese sentido, consideró que los ediles deben centrar la recaudación de recursos para destinarlos en seguridad pública y no en otros temas como salud, pues –dijo– la pandemia está terminando y el gobierno estatal invertirá una gran partida para dicho rubro.

“Un tema que todos los municipios deben estar privilegiando por encima de cualquier cosa es la seguridad, a diferencia del Estado, que el Estado privilegia salud y seguridad. Los municipios hoy en día no se hacen responsables de la salud, así que no le metan mucho tema Covid, ya no hay”, comentó.

Fortalecerán sectores prioritarios en Ley de Egresos

Céspedes Peregrina refirió que en el transcurso de este martes también recibirán formalmente el Paquete Económico 2023, el cual incluye las Leyes de Ingresos y Egresos del gobierno estatal.

Recordó que la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, expuso que la entidad poblana contará con un presupuesto de casi 120 mil millones de pesos para el próximo año.

Una vez que las leyes sean turnadas a comisiones para su análisis y aprobación, indicó que buscarán fortalecer los rubros prioritarios en caso de ser necesario.

