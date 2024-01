Selección de Guinea pide mesura a su triunfo tras la muerte de 6 aficionados

Tras su victoria de la selección de Guinea ante Gambia en la Copa Africana de Naciones, la selección le pidió a sus aficionados celebrar con cautela luego de que aficionados fallecieran en un accidente de tráfico.

Guinea venció 1 – 0 a Gambia alcanzando los cuartos de final en el torneo que se disputa en Costa de Marfil. Tras la victoria aficionados salieron a las calles a celebrar en autos y motocicletas, sin embargo, seis personas fallecieron y más resultaron heridas en un accidente de tráfico durante la celebración.

“Estamos extremadamente tristes por la pérdida de algunos de nuestros seguidores durante las celebraciones por la victoria ante Gambia. Celebren con cuidado y cuídense a ustedes mismos’, mencionó la Federación del país, en su cuenta de X.

Nous avons été profondément attristés par la perte de certains de nos supporters lors de la célébration de la victoire face à la Gambie 😔.



Célébrons avec prudence et faites attention à vous.#FGF | #GbinGbinSo pic.twitter.com/O7JDVYon10 — Fédération Guinéenne de Football (@fgfofficiel) January 21, 2024

“Tienen que ser muy cuidadosos de no ponerse en peligro debido a que la meta del fútbol es que se disfrute y no deje a las familias desconsoladas. No queremos lamentar más muertes para que todos podamos disfrutar, pero que se cuiden para que nada les pase”, mencionó Amadou Makadji portavoz de la Federación tras asegurar que Guinea es un país con gente apasionada por el futbol.

