Semana Santa con parquímetros, anuncia Ayuntamiento

Desde Viernes Santo hasta Domingo de Resurrección, el servicio de parquímetros en la capital del estado funcionarán de manera normal, informó el gerente del gobierno municipal, Adán Domínguez.

En conferencia de prensa, el funcionario municipal aclaró que solo en días feriados que marca la ley, los parquímetros de la ciudad de Puebla no funcionarán, por lo que descartó que en Semana Santa no estén habilitados.

“Jueves, viernes, sábado y domingo de Semana Santa los parquímetros operarán de manera normal en su horario estos días; los únicos días del año cuando no operan es los que la Ley señala como días feriados”, aclaró.

También lee: Apoyos del Bienestar no tienen costo, reitera Secretaría

Adán Domínguez, sin embargo, reconoció que hay días en los que el sistema de parquímetros no funciona por diferentes motivos, no obstante precisó que esta Semana Santa no será el caso.

Y es que días pasados se dio a conocer que el gobierno de la ciudad contemplaba dejar libre el sistema de parquímetro durante Semana Santa ante el incremento de turistas por la Procesión de Viernes Santo; hoy se confirmó que eso no sucederá.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

Te recomendamos