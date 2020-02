Señalan desacato de Semovi, continuó la instalación de bolardos

Por Roberto Castillo

La regidora Silvia Tanús Osorio solicitó un extrañamiento a los secretarios de Gobernación y Movilidad por considerar desacato al Cabildo, la medida fue respaldada por el regidor Enrique Guevara Montiel.

Durante la XXXI sesión, la regidora describió que la Semovi siguió colocando bolardos a pesar de que se pidió presentar previamente los estudios, y contra el secretario, René Sánchez Galindo, reclamó que se le calificó de hipócrita.

“Cuando nosotros hacemos un reclamo a sus funcionarios hemos tenido que escuchar en medio de comunicación como éste nos descalifica y hasta calificativos de hipócrita, ha recibido su servidora aparte de asesinato de los bolardos entonces definitivamente yo invito a nuestro a que se cumpla con los mandatos del cabildo”, indicó. En un segundo momento,

En su momento, Enrique Guevara Montiel, refirió que los secretarios han sido groseros y ha violado los acuerdos del Cabildo.

Por su parte, René Sánchez Galindo, pidió que la regidora se retracte, pues él se refirió a una actitud y ella a su persona, “Pues sí, yo creo que los secretarios han sido muy respetuosos siempre con el Cabildo, ella se refirió a mi persona, que no tire la piedra y esconda la mano y yo me refería a las actitudes, fui muy claro y lo reiteró, yo respeto su investidura y su trayectoria, pero si vamos a hablar de honestidad, pues que me respete porque yo sí le gano y por mucho, que me respete”, comentó.

Te recomendamos