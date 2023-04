Sentencia de la SCJN sobre Guardia Nacional se analizará: Mier

Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el paso de la Guardia Nacional a la Sedena, el diputado federal Ignacio Mier dijo que respeta la decisión y que no la comparte, aunque anunció que harán una revisión de la sentencia.

En entrevista en la Cámara de Diputados, el morenista se pronunció por respetar la decisión de la SCJN, y señaló que tendrían que respetar lo decidido por el Poder Legislativo.

“Nosotros respetamos las atribuciones, estemos de acuerdo o no, sean justas o no para el país, haya interpuesto el criterio por el bien de la nación sobre el criterio jurídico, hay leyes que son eficaces pero no son justas, si una ley no es justa, pues yo no la puedo compartir”, agregó.

Abundó que la decisión de la SCJN es regresiva y reiteró que se tienen que respetar los poderes.

En otro tema, sobre la problemática del Instituto Nacional de Transparencia y de Acceso a la Información (INAI) y su parálisis por la falta de comisionados se pronunció por hacer una revisión de todos los organismos, debido al presupuesto manejado por los mismos.

Publicará libro sobre la Garita de San Lázaro

En un recorrido con la prensa poblana en la Cámara de Diputados, el legislador recorrió La Garita de San Lázaro, inmueble histórico que rescataron y que será una extensión de la Cámara Baja.

En este sentido, el morenista anunció que escribió un libro donde hace un recuento de su importancia, el paso de Hernán Cortés y cómo estaba el lago de Texcoco en la zona y la vida a su alrededor.

Sin fecha definida para su presentación, adelantó que será la semana siguiente cuando tras detalles de corrección y estilo, lo entregue a la editorial para su publicación.

Apuntó que no promocionará en bardas o espectaculares el libro, ya que es parte de sus actividades de la Cámara de Diputados.

