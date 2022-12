SEP aplicará norma de escritura mazateca en la Sierra Negra

Con el objetivo de promover el desarrollo y fortalecimiento de la escritura de los pueblos originarios en los niveles de preescolar y primaria, así como apoyar a los hablantes con materiales gráficos, la Secretaría de Educación oficializará la “Norma de Escritura de la Lengua Mazateca”, a partir del mes de enero del 2023 en escuelas poblanas.



Otro de los motivos para aplicar esta regla es que el modelo lingüístico sea un instrumento que permita la comunicación escrita entre las variantes dialécticas, y que a su vez respete los estilos del habla; el alfabeto consta de seis vocales a, e, i, o, u y la u herida (esta última se representa con una “U” y una raya horizontal que atraviesa la vocal); cinco vocales nasales an, en, in, on, un; 22 consonantes simples y las posibles combinaciones para representar las consonantes complejas.



Cabe señalar que en el estado hay 16 comunidades que utilizan la escritura, que son: Atexaca, Buena Vista de Cuauhtémoc, Carpintero, Crustitla, Libres, La Guacamaya, La Cumbre, Mazatzongo de Guerrero, Ovatero, Peña Alta, Pilola, Tecolotepec, Tepexilotla, Xalatiopa, Yobalastoc, Zacatepec de Bravo, todos pertenecientes al municipio de San Sebastián Tlacotepec, así como la localidad de San Miguel Tequistepec en el municipio de Coyomeapan, ubicados en la Sierra Negra.



A partir de enero, docentes de educación indígena, trabajarán esta norma para fortalecer de manera oral y escrita este sistema; además, socializarán el alfabeto en las localidades con los profesores que no conozcan el sistema de vocales y consonantes, y analizarán este modelo en los Consejos Técnicos Escolares (CTE).



Con estas acciones, el Gobierno del Estado, a través de la dependencia, se suma a lo establecido por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), que promueve una reconfiguración de las grafías que los hablantes utilizan en Puebla y Oaxaca para que exista homogeneidad y respeto a los estilos en el habla.

