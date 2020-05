Sequía pone en riesgo el abasto de alimentos en 19 municipios Puebla

Por Roberto Castillo

Cultivos como maíz, frijol, café y los destinados al ganado son los más afectados por la sequía en Puebla y requieren medidas estratégicas para protegerlos ya que cada hectárea pérdida se valora en 15 mil millones de pesos. Tal afirmación es relevante, pues estamos próximos al periodo de canícula, cuando la temperatura es más alta y se presenta una disminución de lluvias, lo que puede derivar en un impacto económico a los productores y de abasto alimentario a los consumidores.

De acuerdo con Euríce Arizbeth Nava Orozco, Ingeniera en Irrigación por la Universidad Autónoma Chapingo, la zona norte del estado donde se cultiva el café y en general donde se dependa de la lluvia, son las más vulnerables a los efectos de la sequía. La especialista resaltó que el abastecimiento de alimentos, va a depender del grado de sequía y distribución de productos.

“Obviamente cualquier desabasto de agua siempre va a afectar la disponibilidad de los alimentos, por lo tanto el abastecimiento de alimentos, va a depender del grado de sequía y distribución de productos. Es probable que se produzca en la región pero no se distribuyen adecuadamente, imagínate cada minuto se tiran 53 toneladas de alimento en México, de acuerdo a la FAO.”

En ese escenario se ubican 19 municipios del estado, mismos que de acuerdo al Monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), rondan entre los niveles de sequía moderada y sequía severa. Uno de los que destaca por su vulnerabilidad es Venustiano Carranza.

Para atender el riesgo, el pasado 9 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación un “Acuerdo de carácter general de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2020”, en que señala que la Comisión Nacional del Agua, deberá tomar las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de los usos doméstico y público urbano.

El carácter de las medidas es estratégico y táctico, ya que hasta ahora no se vislumbra una sequía anormal. Eunice subraya que las acciones deben centrarse en generar conciencia sobre la captación de agua de lluvia a gran escala y a nivel doméstico, ya que acciones en tan pequeñas como lavarse las manos representan el uso de 12 litros de agua por minuto o en una ducha corta de 10 minutos una persona puede llegar a gastar 200 litros de agua, que equivale a 20 garrafones.

Todo ello ayudará a que no se incremente ese estado de sequía y que no impacte sobre todo a los agricultores que están cultivando maíz, frijol, Los ganaderos y cafeticultores, quienes son los más sensibles.

“Por eso comprar ahorradores de agua para los grifos, evitar dejar el grifo abierto cuando lavamos los trastes las manos, e incluso la importancia de reutilizar el agua, hay casas donde ya se implementa este sistema de reciclamiento, hay personas que todavía lavan sus autos con agua potable, es una pérdida muy grande de agua, o sus jardines o áreas verdes; es recomendable que el agua de los trastes o el agua que se utilizó para bañarse se puede utilizar en el inodoro o lavar el auto o regar áreas verdes, sería lo ideal. La captación de agua de lluvia es una alternativa para prevenir los estados de sequía porque vemos que como población, no tenemos estos sistemas o no los aplicamos”.

En el campo, las cosas se ven con más claridad, productores de San Pedro Cholula e Izúcar de Matamoros contrastaron para Oro Noticias, las ventajas del riego, ya que el primero opera al 50% de su capacidad hasta que llegue la regularidad de las lluvias y el segundo exporta y compite a nivel internacional.

Anselmo, productor de la mixteca, reconoció que en la región al sur del estado, es prematuro hablar de sequía en las más de 23 mil hectáreas donde trabajan 40 cultivos diferentes en su mayoría de temporal. A pesar de que en esa zona del estado el agua es escasa, el clima es bastante benéfico para el cultivo de la sábila y se han posicionado como la mejor del país. La calidad y contenido de aminoácidos en su hoja y pulpa han logrado su exportación desde hace varios años a EEUU.

“El 2015 fue uno de los años más críticos porque perdimos el 75% de la producción de sorgo, maíz, cacahuate, aunado no sólo a la sequía, sino a un problema fitosanitario que se dio por el pulgón amarillo que afecta directamente al Sorgo y a una buena parte del maíz, fue muy crítico. Los años siguientes hubo una producción regular. El año pasado, 2019, la producción fue estable, aunque no así con los precios, pero hubo más o menos producción”

Por su parte, Román Coyomani, productor de hortalizas de San Pedro Cholula afirmó trabajar al 50% de su capacidad ya que depende del temporal. El campesino agregó que mientras no llueve irriga sus parcelas con agua de pozo y paga entre 700 y 800 pesos a la semana por agua de pozo.

“El 90 la lluvia llegaron bien tarde como por julio fue la más peor. os que somos campesinos aún no sembramos porque esperamos el temporal hasta junio, cuando empieza llover ya empezamos a sembrar para que no se nos echa perder el Maicito. Exactamente, 50% andamos, porque ahorita el agua escasea mucho ya bajaron los pozos, el pozo anda como en tres pulgadas, cuando llueve el agua sube, entonces ya no regamos.El pueblito se llama San Gregorio Zacapexpan, municipio de San Pedro Cholula todos trabajamos en la agricultura sembramos brócoli coliflor verdolagas habas verdes, chile poblano, hay unos 14 15 productos calabazas ejotes.”

Euríce, nuestra especialista, nos deja dos reflexiones en la mesa:

“La paradoja de la abundancia del agua existen otros índices de vulnerabilidad de la sequía que van a depender de otros factores aparte de la lluvia como la sobre explotación de los acuíferos por ejemplo la Ciudad de México, Vemos este mismo ejemplo de lo que sucede en la Sierra Norte de Puebla, donde hay épocas de lluvia muy abundante que incluso provocar inundaciones en la ciudad, y no se aprovecha el agua, es una de las ciudades que antes del 2050, sea una ciudad de riesgo por no tener agua y escasez y la soberanía alimentaria, que se refiere a ser autosuficiente con nuestros alimentos”

Fortalecer el consumo local, captar agua de lluvia e incluso intentar cultivar algunos alimentos son opciones en las que podemos ayudar para reducir el impacto de una sequía.

El estado de Puebla y su capital, se abastecen de la cuenca del Balsas, y las acciones a emprender tanto por autoridades como usuarios sectoriales e individuales se especifican en el Programa de Medidas Preventivas y de Mitigación de la Sequía.

