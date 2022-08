Serena Williams se prepara para colgar la raqueta; anuncia su retiro

Serena Williams, se prepara para colgar la raqueta y compartió las sensaciones que la rodean.

En una entrevista para Vogue, en el número de septiembre de la revista, la norteamericana de 40 años informó que abandonará la práctica activa luego de que finalice el US Open que arrancará a fines de agosto.

“Es lo más difícil que podría imaginar. No quiero que se acabe, pero al mismo tiempo estoy preparada para lo que viene”, dijo Serena a la revista.

Agregó: “Tal vez la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es la evolución. Estoy aquí para decirles que estoy evolucionando lejos del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí. Hoy en día, si tengo que elegir entre construir mi tenis, mi currículum y construir mi familia, elijo lo segundo”.

El Abierto de Estados Unidos -del que tiene 6 títulos- será su última competición oficial e iniciará a fines de agosto y culminará en septiembre.

Serena también ostenta 7 títulos en el Abierto de Australia, 7 en Wimbledon y 3 en Roland Garros.

“Me he resistido a admitir que tengo que dejar de jugar al tenis. Es como un tema tabú. Sale a relucir y me pongo a llorar. Creo que la única persona con la que realmente he llegado a ese punto es mi terapeuta”, indicó la tenista.

Si se impone en Nueva York, alcanzará la línea de trofeos de sus compatriotas Helen Wills y Chris Evert, que acumulan 7 estatuillas detrás de la noruega Molla Bjurstedt, máxima ganadora.

“Nunca me ha gustado la palabra jubilación. No me parece una palabra moderna. He pensado en esto como una transición, pero quiero ser sensible sobre cómo uso esa palabra, que significa algo muy específico e importante para una comunidad de personas”, dijo.

Ahondó: “Quizá la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es evolución. Estoy aquí para decirles que estoy evolucionando lejos del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí”.

Por Redacción

Editor: Iván Betancourt

Foto: Reuters

