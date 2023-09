Sergio Salomón anuncia aumentos al salario a trabajadores del Estado y FGE

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina anunció aumentos al salario de 14 mil 565 trabajadores de los diferentes poderes del Estado y de la FGE, personal de base recibirán 6% más, mientras que quienes están debajo del salario mínimo tendrán aumentos de hasta 20.4%.



El mandatario estatal refirió que este incremento salarial y esquema de fortalecimiento representa un costo superior a los 232 millones de pesos, cuyo impacto presupuestal se absorberá con ahorros generados por el congelamiento de plazas y economías propias de cada dependencia, por lo que no adquirirán una deuda ni habrá una afectación a las finanzas estatales.



Asimismo, enfatizó que los funcionarios superiores y él mismo, no recibirán incremento, pues –dijo– se trata de una acción de justicia y equidad salarial para los trabajadores operativos y mandos medios al servicio del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de la Fiscalía General del Estado (FGE).



Y es que, refirió de 2010 a 2022 el personal no tuvo ningún incremento salarial, pese a que en ese lapso la inflación acumulada fue de más de 60%, lo que afectó su poder adquisitivo.



Por ello, en la segunda quincena de septiembre, personal de base al servicio de los poderes del Estado y de la Fiscalía, así como de confianza y horarios del Ejecutivo estatal, recibirán un incremento general del 6% a su salario, lo cual será retroactivo a agosto.



Mientras que para nivelar al personal que se encuentra por debajo del salario mínimo, se aplicará un incremento de hasta un 20.4% directo a su sueldo, con lo cual se beneficiará a 3 mil 677 empleados.



“Había necesidad de poder hacerlo, ante un mal manejo en donde solamente se beneficiaba a unos cuantos o a las partes superiores y nunca se atendía a la base y en el principio de igualdad que nos propone el presidente de la República y teniendo en cuenta que somos un gobierno consciente, presente y cercano, decidimos no solamente dar un bono, decidimos regularizar su salario”, declaró.

Policías reciben segundo aumento en el año

Asimismo, dijo que en 2024 habría otra regularización de salarios, pues es un acto de justicia porque hace 10 años les quitaron el 10% a su salario, y cuando hubo cambio de administración se les quitaron los bonos, lo cual reprobó al considerar que los burócratas “no tiene un color partidista” y son poblanos que buscan el bienestar de sus familias.



Céspedes Peregrina destacó que dicha medida incluye a elementos de la Policía Estatal, quienes estarán recibiendo su segundo incremento salarial del año, debido a que en febrero pasado determinó subir 10% sus remuneraciones y 12% sus compensaciones, las cuales se hicieron retroactivas a enero, añadió que su meta es que los ingresos de los policías de Puebla estén por arriba de la media nacional.



“Así es como queremos nosotros generar las mejores condiciones, somos un gobierno presente y consciente que busca acabar con las injusticias y el tema de los salarios en los tres poderes y Fiscalía no se había podido atender”, apuntó.



Finalmente agradeció a los representantes del Legislativo y Judicial, Eduardo Castillo López y María Belinda Aguilar, así como al fiscal Gilberto Higuera Bernal por su disposición para hacer esto una realidad.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Leal