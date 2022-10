Sergio Salomón llama a mantener lucha contra la corrupción

Continuar la lucha contra la corrupción y la desigualdad bajo los principios de la Cuarta Transformación, así como cerrar filas con los buenos gobiernos de Morena, fue el llamado que hizo el diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina a militantes y simpatizantes del partido este fin de semana.

Durante las asambleas informativas que se realizaron en Xicotepec de Juárez, Huauchinango, Chignahuapan, San Martín Texmelucan y Huejotzingo, el diputado local expresó que, hoy como nunca se necesita unidad y compromiso para mantener la transformación del país y de Puebla, la cual comenzó con los gobiernos de Morena.

“Estamos acá para hablar de los buenos gobiernos, pero también para invitarlos a todos y a cada uno de ustedes a que hagamos equipo, que lo que empezó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador no se acabe al final de su sexenio, tenemos que seguir la batalla y tenemos que seguir luchando”, dijo en una de las asambleas.

Sergio Salomón Céspedes expuso que en los gobiernos de Morena hay una muestra clara de los principios de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar a la gente. En ese sentido, expresó su apoyo a Claudia Sheinbaum como aspirante a la presidencia de la República, para avanzar en la ruta iniciada por el mandatario federal.

En las asambleas, a las que también acudieron los secretarios de Estado, Olivia Salomón, José Antonio Martínez y Melitón Lozano, así como la dirigente de Morena en Puebla, Olga Romero y otros liderazgos del partido; se refrendó el compromiso para reducir la brecha de desigualdad, además, atender los intereses y necesidades de la ciudadanía.

Previo a los encuentros de los que formó parte el diputado local y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, encabezó ruedas de prensa en los municipios de Xicotepec y San Martín Texmelucan para hablar de distintos temas de interés, como la reciente aprobación de las reformas al Poder Judicial, la Ley del Notariado y para extender el periodo de las Fuerzas Armadas a fin de consolidar la Guardia Nacional.

Por Redacción

Editor: Iván Betancourt

