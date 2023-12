Sergio Salomón mantendrá “sana distancia” del proceso electoral 2024

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina asentó que mantendrá “sana distancia” del proceso electoral de 2024 y asegura que “no busca generar líneas ni golpeteo”, pues su objetivo es mantener la unidad entre los poblanos.

En un encuentro con medios de comunicación, el mandatario reconoció que las elecciones del próximo año significan un “gran reto” tanto para el partido en el que milita, Morena, que se encuentra en el proceso de selección de candidatos, como para la administración estatal que tendrá que garantizar las condiciones adecuadas para su desarrollo.

En ese sentido, dijo que decidió ser prudente y actuar con mesura, por lo que ha evitado emitir opiniones sobre los aspirantes a los diferentes cargos de elección popular, lo cual manifestó no debe ser interpretado como un distanciamiento con la prensa.

Por ello, abundó que determinó mantener “sana distancia” con los asuntos políticos para que sus declaraciones no se tergiversarán, ya que enfatizó él no genera líneas ni golpeteo hacia ninguno de los aspirantes.

“Yo quiero que hoy me puedan entender, que no busco un distanciamiento con ustedes, simplemente como el Covid-19 ‘sana distancia’ para tratar de que no se pudiera tergiversar o pensar que se estaba incluyendo o generando otro tipo de condiciones fuimos respetuosos, no busco generar líneas ni golpeteo ante nadie“, declaró.

Céspedes Peregrina asentó que su objetivo es hacer que este ejercicio político no divida a Puebla, pues en ocasiones se rebasan los límites y entonces no hay vuelta atrás.

“No estoy de acuerdo en que nos echen a pelear entre poblanos, somos una familia, todos vivimos acá a veces son tantos los daños que se rebasan los límites y el día de mañana ya no hay vuelta para atrás”, apuntó.

Previo a su informe de labores, dijo que tras la muerte de Miguel Barbosa Huerta tomó las riendas del Gobierno de Puebla con “gran incertidumbre”, pues tenía que hacer equipo con una administración que ya tenía tiempo trabajando, la cual asumió con responsabilidad.

Indicó que “poco a poco” encontraron áreas de oportunidad, por lo que en su momento pidió a algunos hacerse a un lado “no porque fueran malos sino porque la política tiene sus propios tiempos” para que llegaran otros compañeros.

Aseguró que en su gestión la seguridad pública ha sido un tema fundamental y primordial, además que ha tomado como bandera la lucha contra la desigualdad, lo cual se puede aplicar en cualquier acción de la administración estatal.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal