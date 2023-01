Sergio Salomón pide combatir la desigualdad con transparencia

Desde el DIF no se hace política partidista, se hace política social, aseveró el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina al exhortar a los servidores públicos de este organismo, a nivel estatal y municipal, a conducirse con transparencia y compromiso para combatir la desigualdad.



Lo anterior, al entregar, junto con su esposa Gabriela Bonilla Parada, presidenta honoraria del Patronato del DIF estatal, aparatos para el reequipamiento de centros y unidades básicas de rehabilitación a 22 municipios.



En su mensaje, el mandatario indicó que la visión de los gobiernos de la Cuarta Transformación es la lucha contra la desigualdad y cada acción debe abonar a ello, por lo que recalcó “desde el DIF, en sus diferentes niveles, no se hace política partidista, se hace política social”.



Indicó que la misión de quienes trabajan en el DIF debe ser devolver la dignidad a quien más lo necesita, lo cual debe verse como un compromiso y hacerse con transparencia, pues consideró que el servicio público no debe verse como una acción de apoyo, sino como una obligación y un honor, al servir a los que más lo necesitan.



Recalcó que la presidenta del SEDIF, Gabriela Bonilla Parada es una mujer comprometida y con gran sensibilidad, por lo que dijo estar seguro de que hará equipo con todas las presidentas de los sistemas municipales DIF y con la Federación para seguir cambiando vidas.



“Al personal del DIF estatal, nosotros somos los primeros que debemos dar el ejemplo, tenemos que conducirnos con claridad, honestidad, transparencia y compromiso, tenemos que llegar a los 217 municipios a sembrar alegría y esperanza”, declaró.

Gabriela Bonilla pide brindar servicio integral

Por su parte, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Gabriela Bonilla Parada solicitó a los sistemas municipales capacitar al personal de los centros y unidades básicas de rehabilitación, así como que hagan un uso correcto del equipo entregado.



También les pidió que brinden un servicio integral a todos los que toquen sus puertas para poder garantizarles una vida con mayor calidad.



Indicó que los servicios del DIF están a disposición de todas las personas que requieran rehabilitación, pues la discapacidad es un estado físico que en muchas ocasiones limita la vida de muchas personas, por lo que manifestó su compromiso para que esta ayuda llegue a más municipios.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal