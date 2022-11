Sergio Salomón rinde su primer informe legislativo

Convencer en lugar de avasallar y construir en lugar de destruir, con estas palabras el diputado local por Morena del Distrito 13 por Tepeaca, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, rindió su primer informe legislativo donde señaló que su trabajó en el Poder Legislativo se ha basado en una labor consciente para unificar, lograr consensos y generar puentes en beneficio de Puebla; asimismo, sentenció que desde ninguna trinchera permitirán que regresen los que viven de privilegios y los que buscan dividir a Puebla.

Y como parte de este trabajo, en unidad con las diferentes fuerzas legislativas, de la mano de la sociedad y en coordinación con el gobierno estatal, se pronunció listo para que la transformación en el estado de Puebla continúe.

“Estoy aquí porque soy parte de la construcción de una patria nueva, como ciudadano mexicano y poblano orgulloso, soy testigo de la transformación que Andrés Manuel López Obrador y Luis Miguel Barbosa Huerta han sido capaces de lograr en pocos años a favor de los más desprotegidos, de quienes vivieron a la sombra de una minoría privilegiada, de los olvidados, y de los abandonados”, dijo.

Acompañado del gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, el legislador, reiteró su compromiso para continuar trabajando en beneficio de las y los poblanos, en coordinación con el Poder Ejecutivo y con el Poder Judicial, respetando la división de poderes.

“En política, la fortaleza principal no resulta del sólo hecho de estar, sino de la labor consciente de unificar, de lograr consensuar lo divergente, de alcanzar el acuerdo, aún en medio de la división; en resumen, de ser más un puente que un destino”, expresó frente a más de 10 mil personas provenientes del Distrito 13.

Con la compañía de la y los coordinadores de los grupos y representaciones legislativas del Congreso del Estado, 160 ediles, además de funcionarios públicos municipales, estatales y federales, dio a conocer que como representante popular abonó para analizar, complementar y votar 484 iniciativas de Ley, 288 Puntos de Acuerdo, 77 decretos y 133 acuerdos aprobados durante los primeros 12 meses de trabajo.

Al hablar de su trabajo al interior del Congreso del Estado, manifestó que se legisla con las diversas bancadas privilegiando el diálogo y los acuerdos: “para consensuar, no aplastar. Para convencer en lugar de avasallar y para construir en lugar de destruir”.

También ratificó su compromiso con la agenda transformadora del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para ser garantes de que nunca más el Poder Legislativo quedará sujeto a los intereses de particulares.

“Por el contrario, seguirá estando al servicio de la gente, del interior y de la capital sin distingos, de las trabajadoras y los trabajadores, campesinas y campesinos, de los jóvenes y las mujeres, y de todas las poblanas y poblanos que, como tales, merecen que la entidad en la que nacieron y viven, los abrace por igual”, agregó.

Expuso que “en Puebla no queremos de regreso al mal pasado. No queremos de regreso a los que hicieron del gobierno un botín político y personal, a quienes saquearon a Puebla. No queremos al mal pasado que busca dividir, que contrapone a la capital con el resto de estado como si se tratara de dos pueblas distintas. No queremos a los que viven añorando una vida de privilegios a costillas de los más necesitados. No queremos a los cínicos que buscan alianza con los más conservadores, o que simulan pertenecer a este proyecto transformador, cuando en realidad lo que buscan es un simple vehículo que los lleve al poder, aunque digan que llegaron antes que nosotros. Ya que Morena no es de unos cuantos, Morena es del pueblo, y el pueblo, somos todos”.

El legislador hizo una mención especial para los pobladores del municipio de Tepeaca y señaló que a 12 años de trabajar por ellos, se han logrado avances en materia de infraestructura, gestionando proyectos para el Distrito; en materia de seguridad, con la instalación de la primera base de la guardia nacional; así como en materia educativa, gestionando con la BUAP tres campus a favor de los jóvenes de la región.

“¡Por eso estamos aquí! Por todo lo que hemos hecho hasta hoy, pero también para dejar claro, como lo dijeron en Tehuacán “Quien olvida su origen, olvida el camino a casa”, y yo nunca olvidaré que soy de un pueblo, y soy de Tepeaca”, concluyó.

En su mensaje, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, felicitó al diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, por ser un líder férreo y responsable, al mismo tiempo, destacó que los legisladores locales han tenido disposición para debatir diferentes temas de interés público.

El mandatario reiteró que su administración está comprometida con la construcción de la nueva sede del Poder Legislativo y pidió a los diputados que sigan siendo buenos legisladores, buenos gestores y buenos políticos.

Al hacer uso de la palabra, Citlalli Hernández Mora, senadora y secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, aseguró que el cambio en México no se va a detener y reconoció al diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina en su primer informe legislativo.

Al evento también asistieron Margarita Gayosso Ponce, presidenta del Tribunal Superior de Justicia; Olga Lucía Romero Garci Crespo, dirigente estatal de Morena; Amanda Gómez Nava, titular de la Auditoría Superior del Estado; Ana Lucía Hill Mayoral, titular de la Secretaría de Gobernación; José Antonio Martínez García, titular de la Secretaría de Salud; Gilberto Higuera Bernal, titular de la Fiscalía General del Estado y José Huerta Espinosa, presidente municipal de Tepeaca, así como presidentas y presidentes municipales, así como diputadas y diputados de la LXI Legislatura.

Por: Redacción

Editor: Iván Betancourt

TE RECOMENDAMOS: