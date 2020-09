Serie animada de “Harley Quinn” tendrá nueva temporada en HBO Max

Fans de la serie animada de “Harley Quinn” se han mantenido a la expectativa sobre el futuro de la serie, luego de que la convención virtual de “DC FanDom” no diese respuestas claras al respecto. Ahora se ha confirmado que esta ha sido renovada para una tercera temporada, la cual formará parte del catálogo de HBO Max.

Patrick Schumacker y Justin Halpern, los showrunners de la serie, confirmarían que volverán una vez más a Gotham City junto a Kaley Cuoco, Lake Bell y el resto del elenco.

La revelación viene acompañada con el hecho de que todas las series originales de DC Universe pasarán a formar parte del servicio streaming de HBO.

You guys ready to do this again? Season 3 coming to @HBOMax! pic.twitter.com/QM0dZcGgwG