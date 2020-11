Sexoservidoras de la 14 poniente defienden a “El Fede”

Por Redacción

“El Fede” nunca me ha explotado, dijo una sexoservidora del Centro Histórico, un día después del operativo fallido de la Fiscalía General del Estado para detener a Federico López, presunto responsable de la mafia de la prostitución en la calle 14 Poniente y sus alrededores.

“Nunca me ha explotado, tengo 15 años de dedicarme como sexoservidora y no he recibido amenazas ni cobros de piso”, dijo en entrevista con medios.

Sin embargo, junto con un grupo de abogados, un par de mujeres denunciaron que han sido víctimas de amenazas por parte de funcionarios públicos que se hacen pasar como “servicios especiales”.

“Nos han amenazado con levantarnos o que nos van a encontrar en un basurero”, explicaron.

Sus representantes legales pidieron al gobierno del estado revisar el sexo servicio donde cada vez hay más mujeres que ejercen su libre derecho de dedicarse al oficio más viejo del mundo.

Asimismo, hicieron la solicitud de una zona de tolerancia con apoyo de la Secretaria de Salud para permitir orden en el oficio de la prostitución.

Te recomendamos