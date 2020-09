¿Shakira infiel? Filtran video de coqueteo entre la colombiana y Alejandro Sanz

Han pasado 15 años desde que Shakira y Alejandro Sanz lanzaron el tema “La Tortura”, el cual gozó de un gran éxito en su momento; y a pesar de que en el video de la canción se podía ver una química entre los artistas, nunca se confirmó un romance entre ellos.

Sin embargo, una serie de videos filtrados podrían confirmar que entre ellos existió algo más que una amistad.

Dichos clips fueron liberados por un usuario de Twitter llamado @WWSHAK, donde se puede ver a los músicos coqueteando entre sí.

En los videos solo se ve a la barranquillera sentada en el piso, siendo filmada por el español, donde claramente se escucha su voz.

All the attraction, the tension… pic.twitter.com/MFfw8Yvype