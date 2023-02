Shakira y Karol G lanzan “TQG” ¿Con alusiones a exparejas?

Las cantantes Shakira y Karol G publicaron la canción titulada “TQG” (“Te quedó grande”), cuya letra ha causado revuelo en redes sociales ya que tendría alusiones a sus exparejas, Gerard Piqué y Anuel AA.

“Te fuiste diciendo me superaste y te conseguiste nueva novia; lo que ella no sabe es que tú todavía me está’ viendo to’a la historia’”, inicia Karol G.

“Tú, saliendo a buscar comida fuera; y yo, pensando que era la monotonía”, dice Shakira en la canción.

“Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta ‘pa’ lo mío; lo que vivimos se me olvidó, eso es lo que te tiene ofendido”, continúa.

Usuarios de redes sociales aseguran que la letra es una alusión directa a sus exparejas, por lo que el tema ya se ha convertido en tendencia y suma más de 21 millones de reproducciones en youtube.

Esta es la primera colaboración entre las artistas, la cual forma parte del nuevo álbum de Karol G, “Mañana será bonito”.

