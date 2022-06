¿Shakira y Piqué se divorciarán? Aseguran que él fue infiel

En los últimos días surgió la versión de que el amor terminó entre Piqué y Shakira por una supuesta infidelidad del futbolista.

Lo más impactante es que la misma Shakira lo habría cachado siéndole infiel.

“La cantante lo descubrió con otra y se van a separar. Sería conocedora de la deslealtad y pondría cara y nombre a la tercera en discordia”, revelaron en un un podcast español llamado “Mamarazzis”.

Se sabe además que Piqué abandonó la casa que compartía la colombiana para vivir en un departamento de soltero.

De acuerdo con los autores del podcast, algunos vecinos lo han visto entrar y salir a altas horas de la noche del edificio.

Los rumores también señalan que el jugador del Barcelona ha sido visto en discotecas Barcelona junto a su compañero de equipo Riqui Piug y en compañía de otras mujeres.

En redes sociales ha surgido la teoría de que Shakira habría hablado de la crisis que su relación enfrenta en su más reciente sencillo “Te felicito”, pues la letra incluye frases como:

“Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso”, “me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebasó el vaso”.

Shakira también ha sido vista sola en los últimos días y desde hace ya varias semanas no comparte ningún contenido junto al padre de sus hijos, algo que ha sorprendido a sus fanáticos.

Por Redacción

Editor: Iván Betancourt

