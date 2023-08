Sheinbaum le dice a Ebrard “nadie sobra” rumbo a 2024

Como “columnas de ficción” calificó la aspirante presencial, Claudia Sheinbaum Pardo, las versiones periodísticas que afirman que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) perdería la gubernatura de Puebla en el 2024.

A la par, hizo un llamado para que Marcelo Ebrard Casaubón no ocasione alguna ruptura al interior del movimiento, pues enfatizó que “nadie sobra” en el proyecto que pueden emprender el próximo año.

Así lo señaló en una entrevista concedida a Oro Noticias Puebla, tras el evento masivo que encabezó en el municipio de Izúcar de Matamoros este jueves 17 de agosto, como parte de su gira de cierre.

A menos de una semana del levantamiento de la encuesta que definirá a la candidata o candidato de la alianza “Juntos Haremos Historia” a la presidencia del país, Sheinbaum Pardo reunió alrededor de 40 mil personas en su último recorrido por el estado.

Morena, a la delantera por la gubernatura de Puebla: Sheinbaum

En primera instancia, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México descalificó la columna “Reunión en Palacio por Efecto Xóchitl”, misma que fue publicada esta semana por el periodista Carlos Loret de Mola.

Y es que, de acuerdo con el comunicador, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador perdería las gubernaturas de Puebla, Veracruz y Jalisco en el 2024, según los resultados de una encuesta ordenada por el propio mandatario federal.

Al respecto, Claudia Sheinbaum consideró que el contenido de dicha columna carece de argumentos y no refleja la realidad de las preferencias electorales, pues –dijo– Morena llaga la delantera para volver a ganar el Gobierno del Estado.

“Deberían separarse columnas de ficción, columnas de información y columnas de opinión. En este caso me parece una columna de ficción, porque no hay ningún argumento para lo que dice. En Puebla, Morena está arriba; Veracruz, Morena está por los cielos. Entonces, ¿de dónde saca ese argumento? No lo sé”, expresó.

Aseguró en que el partido “va muy bien” en todo el país, descartando, a su vez, que tengan riesgo de perder Veracruz, Jalisco y otros estados que cuenta con el mayor número de electores a nivel nacional.

Llama a Ebrard a tener madurez política

Pese a las acusaciones realizadas por Marcelo Ebrard sobre uso de programas sociales y prácticas de acarreo para favorecerla en el proceso interno, la aspirante confió en que el excanciller no romperá con Morena en caso de no obtener la candidatura presidencial.

Apuntó que las seis “corcholatas” que accedieron a participar en el proceso interno deben tener madurez política y cumplir con los acuerdos que fueron fijados por el Consejo Estatal, por lo que tampoco caerá en descalificaciones hacia sus compañeros.

“Hacer un llamado a que sigamos en el movimiento. Todos firmamos unas reglas, que teníamos que respetar las reglas. Creo que todos tenemos en el fondo una madurez política para saber que por encima de todo está el pueblo de México”, comentó.

Honestidad, diferenciador entre Xóchitl y Claudia

Ante la posibilidad de que en el 2024 se suscite la primera contienda presidencial con dos mujeres como protagonistas, Claudia Sheinbaum refirió que no se puede regresar al pasado, ni confiar en una aliada del viejo régimen.

Al ser cuestionada sobre las diferencias que existen entre ella y la aspirante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruíz, la morenista resaltó que la honestidad y la congruencia son cualidades que la ponen por encima de su contrincante.

En ese sentido, condenó que Gálvez Ruíz pretenda abanderar causas que son ajenas al bloque opositor que representa, ya que –dijo– de ese lado se encuentran personajes como Vicente Fox y demás actores políticos que no deberían regresar al poder.

“Ellos representan el pasado, no tienen manera de representar el futuro. Parten de que ellos creen que México está mal, pero México está en su mejor momento (…) Morena, los partidos aliados, nuestro movimiento, lo que ofrece es seguir en un rumbo de esperanza para nuestro país, por eso hay grandes diferencias”, dijo.

Por Vera Fernández

Editora: Brenda Balderas

