Sheinbaum llama a la unidad en Morena desde Izúcar de Matamoros

En la recta final del proceso interno de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a mantener la unidad entre los seis aspirantes que buscan la candidatura presidencial, pero se apuntaló como la ganadora de la encuesta que se realizará la última semana de agosto.

Durante su visita al municipio de Izúcar de Matamoros este jueves, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México apuntó que los precandidatos deben respetar la unidad con el pueblo que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018.

“La unidad en nuestro movimiento es indispensable, pero no solo es la unidad por la unidad, es la unidad con el pueblo de México porque esa unidad no se puede romper de ninguna manera, porque si no, acabaría con el Movimiento de Transformación”, comentó.

Su mensaje se dio luego de las declaraciones realizadas por el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón, quien acusó prácticas de acarreo y presunto desvío de recursos públicos para favorecerla.

Además, resaltó que es tiempo de las mujeres y por ende, estará en manos de una mujer darle continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación en el 2024.

“La transformación también está con las mujeres y por eso decimos que la transformación también significa tiempo de mujeres“, expresó.

En el evento, Claudia Sheinbaum fue cobijada por el grupo político de su coordinador estatal, Julio Huerta Gómez, quien también aspira a la candidatura de Morena a la gubernatura de Puebla.

También acudió el líder de la CTM en la entidad poblana, Leobardo Soto, luego de que hizo público su respaldo hacia el proyecto político del exsecretario de Gobernación, Huerta Gómez.

Del mismo modo, la aspirante resaltó la presencia del extitular de la Secretaría de Educación del gobierno estatal, Melitón Lozano Pérez, a quien le levantó la mano y lo reconoció como un promotor de Morena en el estado.

