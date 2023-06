Sheinbaum visita Puebla con 50 mil poblanos en el Centro Expositor

Claudia Sheinbaum Pardo visitó Puebla y fue arropada por más de 50 mil simpatizantes, así como por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien le agradeció por ser el vínculo entre su gobierno y la Federación.



La presidenciable fue recibida la mañana del sábado por el mandatario estatal y el secretario de Gobernación de Puebla, Julio Huerta Gómez, quienes la acompañaron en el encuentro que sostuvo con un grupo de empresarios poblanos en un hotel de la zona de Angelópolis.



Ahí Sergio Salomón Céspedes reveló que el respaldo que recibió de Claudia Sheinbaum fue fundamental luego de asumir la gubernatura de Puebla ante el fallecimiento de Miguel Barbosa Huerta, pues tuvo que enfrentar el reto de generar gobernabilidad en el estado y tener un conducto a nivel federal.

🗣️ El gobernador de #Puebla recibió está mañana a la jefa de gobierno de la #CDMX, Claudia Sheinbaum, quien hoy visita la entidad. 👇 https://t.co/G17FbRitF8 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 3, 2023

Entonces, dijo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México fue una parte fundamental para abrirle las puertas al Gobierno del Puebla para poder seguir creciendo y generando unidad entorno a Puebla a nivel federal, por lo que aseguró tener un compromiso con ella.



“Yo quiero reconocer en ti, estimada amiga, tu generosidad, el cariño, el respeto que le tuviste a Puebla, (…) esa forma de mostrar tu cariño y amor a Puebla nos permite tener un gran compromiso contigo. Bienvenida doctora a Puebla, que es tu casa”, expresó.

Sé tomar mis propias decisiones: Sheinbaum

Por su parte, Claudia Sheinbaum fue tajante al señalar que tiene criterio propio y sabe tomar decisiones en el momento oportuno, esto luego de que se le preguntó de forma inoportuna si Andrés Manuel López Obrador seguiría gobernando en caso de que ella llegue a Palacio Nacional en 2024.



Después de hacer una breve pausa, la presidenciable contestó: “Me pregunto, si estuviera un hombre aquí no le preguntarían lo mismo“, provocando el aplauso de los integrantes del Club de Empresarios de Puebla, y añadió que hay muchos prejuicios de los que la sociedad se debe ir liberando.



“Las mujeres también sabemos gobernar y tenemos capacidad; y es falso que cuando sabemos gobernar es porque detrás está un hombre”, sostuvo.

🗣️ @Claudiashein confió en que el convenio que firmó con el gobernador @SergioSalomonC va a permitir que ambas entidades sean todavía lugares más seguros.



Vía: @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/8gqzTEO88w — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 3, 2023

Refirió que comparte una historia de lucha y un proyecto con López Obrador, pero recalcó que no ha habido un hombre detrás de ella que le “soplará” en sus exámenes de Física, de Ingeniería en Energía o en las diversas publicaciones que ha hecho a lo largo de su vida o durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.



“Por supuesto que compartimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador una historia y un proyecto, cómo lo voy a negar; y si las encuestas nos favorecen para 2024 el proyecto se compartirá. Soy ambientalista, científica, mujer y he tomado mis propias decisiones”, afirmó.



Respecto a la encuesta de Morena para elegir a su candidato a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum consideró que no habrá ruptura entre “las corcholatas” cuando se dé a conocer al elegido y afirmó que los aspirantes “saldrán en unidad”.

🏛️ Hoy tuve el honor de inaugurar la rehabilitación del Palacio de Gobierno del Estado de Puebla.



📖 En 2020 se da inicio con el proceso de recuperación por decreto emitido el 20 de octubre de ese año por el gobernador Miguel Barbosa Huerta.



Se establece como sede oficial del… pic.twitter.com/MJAGLHEFd7 — Sergio Salomón (@SergioSalomonC) June 3, 2023

Bate su récord de simpatizantes en Puebla

Al concluir el encuentro con representantes de la iniciativa privada, se trasladó al Centro Expositor de Los Fuertes junto con Sergio Salomón Céspedes y Julio Huerta, donde ya la esperaban más de 50 mil personas congregadas en el Foro de Sustentabilidad en México, duplicando el número de simpatizantes que la respaldaron el pasado 29 de octubre de 2022.



Claudia Sheinbaum expuso las políticas de movilidad, seguridad, sustentabilidad y de educación que ha desarrollado su administración en la capital del país, las cuales aseguró se ejecutan sin corrupción.



Destacó que estas políticas están enmarcadas en la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador: beneficiar a los más necesitados, pues “no puede haber un gobierno rico y un pueblo pobre”, además que “el poder sólo es virtud cuando se pone al servicio de los demás”.

La presidenciable volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de impulsar la construcción de un tren entre la Ciudad de México y la entidad poblana, lo cual podría convertirse en una propuesta de campaña en caso de que resulte la candidata de Morena.

Ante más de 40 mil poblanos y poblanas hablamos en el Foro de Sustentabilidad en México sobre la importancia de reducir emisiones de efecto invernadero. Muy emocionada del recibimiento. Gracias a la Universidad Tecnológica de Puebla (@OficialUTP); al gobernador @SergioSalomonC y… pic.twitter.com/jHDg49Ewaw — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 3, 2023

Aunque el evento fue organizado por la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP) al lugar llegaron habitantes de distintos municipios poblanos, por lo que la presidenciable se dio tiempo para saludar y tomarse “selfies” con varios de ellos.



Ante los miles de asistentes, Sergio Salomón Céspedes reconoció el trabajo de su compañera y amiga, además destacó que en la entidad poblana se juega en equipo, por lo que le regaló una playera del equipo de futbol del Club Puebla.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal