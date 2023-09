Sheridan denuncia falta de apoyo en juicio de pensión alimentaria

Sheridan Mata denunció que ha sido víctima de violencia institucional, pues desde su separación con Said N. hace cinco años, señaló que había sufrido violencia física y el juez no aceptó como prueba un video, a pesar de que fueron dos intentos de asesinato los que ocurrieron.



Además, a eso se suma que el proceso de divorcio incausado promovido por su ex pareja, lo impulsa para evitar pagar pensión alimenticia y le ofrece sólo 36 pesos al día para la manutención de sus dos hijas.



“El juez me está pidiendo que llegue a una conciliación con él, pero el señor me está ofreciendo muy poquito (36 pesos diarios) y desde que le pusieron la pensión provisional no ha depositado ni un solo peso”, explicó.



En un pronunciamiento afuera de los juzgados de oralidad minutos antes de la audiencia, Sheridan pidió al Poder Judicial garantizar la seguridad de las dos menores, quienes no han recibido la pensión provisional fijada por el juez.



Said N. promovió un amparo al argumentar que se han vulnerado sus derechos humanos, debido a que Sheridan le ha exigido públicamente cumplir con la pensión.



La madre de familia expresó su molestia y preocupación por el seguimiento del proceso legal, ya que dijo incrementará sus protestas hasta conseguir justicia para ella y las menores a su cuidado.



Inclusive comentó que supone que su ex pareja espera que la mayor de sus hijas cumpla 18 años de edad para ya no darle pensión, ya que en próximos meses cumplirá la mayoría de edad. Sin embargo, previó que la joven lo denuncie.



Sheridan es vocera del Frente Poblano de mujeres contra Deudores Alimentarios, el cual acompaña a 150 personas que son víctimas de violencia económica e inclusive violencia vicaria.



Integrantes del Frente acompañaron a su compañera en Ciudad Judicial durante el desarrollo de la audiencia, a la cual llegó Said N.

Por la noche, Sheridan informó que el juez actuó con perspectiva de género y determinó que el 50 por ciento del sueldo de su ex pareja tenía que ser destinado a la manutención de sus hijas. Además, le pidió buscar un mejor trabajo para que, con su sueldo, pueda cubrir las necesidades alimentarias las menores.



La activista agradeció la actuación del juez, ya que consideró que esta decisión muy pocas veces se logra, por lo cual se dijo contenta de haber conseguido mejores condiciones para sus hijas.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal

Te recomendamos