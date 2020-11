“Si algún día me pongo el cubrebocas, sería por respeto a la gente”: López Obrador

Por Redacción

En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México no se impondrá el autoritarismo para atender la pandemia por Covid-19, resaltando que él usaría un cubrebocas para corresponder a la gente.

“Si yo algún día me pongo cubrebocas, sería por la gente, por respeto a la gente, no me pongo porque guardo distancia y el doctor me ha dicho que no es necesario si no estoy infectado”, mencionó.

“Hay que ponérselo para no infectar a otras personas, bueno, pero me lo pondría porque veo en la calle la gran responsabilidad de la gente, sin saber a ciencia cierta si ayuda o no ayuda, todos con su cubrebocas, todos; este es un pueblo extraordinario, por eso a un lado el autoritarismo”, afirmó en Palacio Nacional.

El jefe del Ejecutivo destacó que la población es muy consciente y responsable, pues no han sido necesarias medidas coercitivas para atender la epidemia provocada por el SARS-CoV-2 en México.

