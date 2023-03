“Si no recibo apoyo, no lo daré”, advierte Checo Pérez a Red Bull

Sergio Pérez, piloto de Red Bull, ha declarado que solo ayudará al equipo si recibe el apoyo necesario. En entrevista con FOX Sports México, el mexicano afirmó que trabajará en equipo con Max Verstappen para enfrentar a Ferrari y Mercedes en la temporada 2023, pero también quiere lograr su propia gloria.

Pérez no olvida lo ocurrido en las últimas carreras del 2022, donde Verstappen le negó la ayuda para vencer a Charles Leclerc por el subcampeonato.

"MÉXICO SIEMPRE SERÁ MI CASA" 🇲🇽



La entrevista de @diegofmejia con Checo Pérez previo al inicio de temporada y asegura que se siente mejor adaptado con Red Bull:



"ME SIENTO MUCHO MÁS SÓLIDO EN EL EQUIPO" #F1xFSMX pic.twitter.com/DcwaCbLPCi — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 27, 2023

Es por ello que el mexicano advierte que si él está en una posición para pelear por mejores resultados que su compañero, espera recibir el apoyo que él mismo ha dado en el pasado.

“Si veo que no recibo el apoyo cuando lo necesito, yo tampoco lo daré”, declaró Pérez. Además, el piloto habló de su relación con Verstappen, asegurando que ya han hablado y que tienen una relación muy transparente.

“Al final es importante dejar todo esto atrás porque tenemos que trabajar como un equipo”, agregó.

Pérez espera ser más competitivo en la temporada 2023 gracias a los nuevos neumáticos que Pirelli desarrolló para este año.

El piloto considera que estos neumáticos pueden ajustarse de nuevo a su conducción, lo que le permitirá ser más rápido y cuidar mejor los neumáticos traseros.

“Normalmente, mi arma más fuerte es cuidar los neumáticos traseros, eso el año pasado me perjudicó mucho porque los cuidaba mucho de atrás y entonces incrementaba el subviraje. Este año creo que hacer los neumáticos traseros peores creo que es algo que me puede beneficiar”, afirmó Pérez.

La temporada 2023 de la Fórmula 1 será muy intensa, con seis autos peleando el campeonato. Pérez sabe que es importante trabajar como equipo para enfrentar a Ferrari y Mercedes, pero también está decidido a luchar por su propia gloria. Si no recibe el apoyo necesario, no dudará en no darlo.

Por: Redacción

Editor: Miguel Tort

