“Si se excluyen a países en la Cumbre de las Américas no iría”: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmo que, de excluirse a países como Cuba, no asistirá a la Cumbre de las Américas como mensaje de protesta.

En su conferencia matutina, el mandatario reprochó la intención de dejar fuera a ciertos países en la Cumbre de las Américas.

“¿Son de otro continente, de otra galaxia, de un planeta no conocido?”, cuestionó.

Adelantó que en caso de no asistir, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón tomaría su lugar y opinó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no tomará a mal si decide no asistir.

En reiteradas ocasiones, el mandatario ha manifestado la unión de todos los países del continente americano y dejar de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Por: Redacción

Edición: Susana Osorio

