Siete ataques con ácido en Puebla; 90% sin denunciar: Fundación Carmen

Desde el 2001 a la fecha se han documentado siete ataques con ácido cometidos contra el mismo número de mujeres en el estado de Puebla; sin embargo, se estima que el 90 por ciento de los casos no se denuncian, por lo que existiría una cifra negra de 70 víctimas.



Así lo dio a conocer Ximena Canseco, vicepresidenta de la Fundación Carmen Sánchez, quien resaltó la urgencia de que la “violencia ácida” sea reconocida en el Código Penal del Estado y diferentes ordenamientos legales para que los agresores no queden impunes.



Durante el Foro Violencia Ácida, el cual se llevó a cabo este martes en el Congreso local, activistas y víctimas evidenciaron las deficiencias que existen en los sistemas de salud y procuración de justicia para tratar y erradicar los ataques con sustancias corrosivas.



Ximena Canseco informó que a nivel nacional se han registrado un total de 34 casos durante los últimos 20 años; además de que seis mujeres fallecieron a causa de las heridas que les provocaron las sustancias químicas.



“En lo que va del año hemos sabido de cuatro casos, sin embargo, el 2021 fue el año donde más documentamos casos, al menos siete. Esta cifra es tan sólo un porcentaje del total”, expuso en entrevista.



Detalló que tan sólo en la entidad poblana han brindado acompañamiento a siete víctimas, entre ellas Esmeralda Millán, quien fue agredida con ácido el 2 de diciembre del 2018 por su expareja sentimental y padre de sus dos hijos.



Otro de los casos más recientes es el de Andrea Flores, a quien dos sujetos a bordo de una motocicleta le rociaron un líquido corrosivo el pasado 1 de agosto en la colonia Galaxias de Amalucan de la capital.



La activista indicó que en el 85 por ciento de los casos, los agresores son hombres que mantienen o mantuvieron algún vínculo sentimental con sus víctimas, por lo que son intentos de feminicidio; mientras que el 90 por ciento de mujeres atacadas no presentan una denuncia en forma.

Iniciativas para tipificar ataques con ácido, insuficientes

Sobre las tres iniciativas que se han presentado en el Congreso de Puebla para sancionar penalmente los ataques con ácido, Ximena Canseco refirió que resultan insuficientes por no tratarse de reformas integrales.



Indicó que las víctimas requieren que los ataques con ácido sean reconocidos y castigados como un delito autónomo y no únicamente como una agravante en el apartado de lesiones, por lo que deberían crear un nuevo capítulo en el Código Penal del Estado.



Además remarcó la necesidad de reformar la Ley Estatal de Salud para establecer los protocolos de actuación ante las lesiones provocadas con sustancias corrosivas, ya que el personal médico no cuenta con conocimiento suficiente sobre el tema.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

