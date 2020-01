Sigue con desabasto de medicamentos para cáncer HNP

Por Alejandra Olivera

La señora Ofelia indicó que el abasto de medicamentos para pacientes del Hospital para el Niño Poblano (HNP) con algún padecimiento de cáncer todavía no se ha regularizado.

En entrevista, contó que el lunes pasado, fecha en que autoridades se comprometieron a que estarían disponibles las medicinas, acudió al nosocomio para que su médico le indicara la fecha de internamiento para que su hija recibiera la quimioterapia.

Sin embargo, el doctor que la atendió le dijo que no había la fórmula que le aplican, por lo que le pidió regresar a finales de este mes para revisar si se le podría aplicar el tratamiento.

“Fui el lunes para la consulta, pero me regresaron porque el doctor me dijo que había desabasto y que mi niña no podría recibir el tratamiento, que regresará a finales, pero no tengo fecha para que reciba quimioterapia”, expresó.

Indicó que la última vez que su hija recibió quimioterapia fue en noviembre y espera recibir su tratamiento de enero, por lo que teme que la falta de éste le genere a su hija una descompensación.

