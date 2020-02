Silvia Pinal es hospitalizada por problemas en la vejiga: “Se va a quedar en observación”

La tarde del sábado 15 de febrero Silvia Pinal ingresó a un hospital del Sur de la Ciudad de México por un dolor en el estómago, resultando ser una afección en la vejiga que la llevaba inflamada.

Aunque el estado de salud de la última diva del cine mexicano no es delicado ni de gravedad, su hija, Sylvia Pasquel aseguró que la actriz deberá permanecer en el hospital por las siguientes 48 horas para que los médicos puedan valorarla mejor.

“Lo que pasó es que le empezó a doler el estómago, la trajimos al hospital y resultó que traía la vejiga un poco inflamada, entonces se va a quedar en observación dos días para ver por qué sucedió (…), no tiene nada de gravedad, simplemente tienen que ver por qué está inflamada”, explicó la hermana de Luis Enrique y Alejandra Guzmán al sitio Quién.

Con la intensión de despejar dudas sobre la salud de su madre, Sylvia Pasquel hizo hincapié en que su estancia en el hospital no era objeto de alarma. Incluso, aseguró que la actriz estaba “tranquila”.

“Le van a dar sus medicamentos para desinflamar y ya, pero ella está muy bien (…) Está tranquila”, sentenció.

Hora más tarde, Alejandra Guzmán tomó sus redes sociales para agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido su madre y a la vez, para informar que se encuentra en perfecta.

“Gracias por preocuparse por mi mamá, la más diva y más hermosa. Se encuentra estable y fuera de peligro”, escribió en Instagram junto a una fotografía en la que aparece junto a la primera actriz.

Hace unos días el nombre de Silvia Pinal también se volvió tendencia luego de que una revista de circulación nacional afirmara que, presuntamente, se había aplicado inyecciones con plástico en el rostro, a lo que la actriz aclaró que esa información era totalmente falsa, desmintiendo rotundamente que se hubiera “modificado” la cara.

“Perdón, que me inyecté, ¿qué? Oriéntenme, oriéntenme para cuando necesite, me pongo. Además, no tiene nada de malo que lo hubiera hecho. Es humano que uno quiera estar siempre bien; pero en este caso estoy siempre bien sin hacerme nada. Mi cara siempre está bien”, dijo a un programa de espectáculos.

TE RECOMENDAMOS:

Fuente Las Estrellas