Silvia Pinal no ha recibido pago de exclusividad de Televisa

Por Javier Garzón

La actriz Silvia Pinal tiene exclusividad vitalicia y tiene dos meses que no recibe sus pagos por parte de la empresa donde también trabajó como productora por más de 20 años, según lo relató su hijo Luis Enrique Guzmán.

Al parecer continúan las afectaciones económicas en la industria del entretenimiento, principalmente en la compañía de televisión, Televisa, pues se ha revelado que le retiró su exclusividad a la diva del cine mexicano, Silvia Pinal.

Esto fue dado a conocer por su hijo Luis Enrique Guzmán en entrevista con el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, quien afirmó que después de tantos años de trabajo y de tanto aportar a la mencionada empresa, esta optó por retirarle su exclusividad aún cuando en su contrato se maneja como vitalicia.

“Han pasado dos meses que no le hacen caso, no le han dado su exclusividad. Mi mamá es uno de los pilares de esa empresa, ha dejado sangre, sudor y lágrimas en los foros, ha sido su casa, se me hace extraño que nada más porque no está el ‘Tigre’ vigilando le hagan ese tipo de groserías”, señaló.

Asimismo, reveló que Pinal no solo cuenta con su exclusividad como actriz sino también como productora por los diversos proyectos que encabezó entre ellos ‘Mujer casos de la vida real’, el cual estuvo al aire durante 22 años.

“No le han quitado la oficina porque no quieren hacer un escándalo, incluso un coche que le habían dado, ahora le van a mandar un presupuesto para ver si lo quiere comprar”, agregó.

Por otra parte, sobre el estado de ánimo en el que se encuentra la actriz, Guzmán confesó que está desanimada pues a raíz del problema ha buscado a directivos de alto nivel; sin embargo, estos han evadido sus llamadas.

con información de Radio Fórmula