Sin acuerdo con gobierno estatal para regular ambulantes: Claudia Rivera

Por Itzeli Zamora

La presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, lamentó que aún no hay respuesta ni disposición del Gobierno Estatal para coordinar acciones que logren el reordenamiento de ambulantes en el Centro Histórico.

En entrevista, la edil poblana señaló que trabajos en conjunto con el Estado agilizarían los procesos para atender temas que también están relacionados con la contingencia sanitaria.

“Todavía no, eso es lo que me preocupa, hay tiempo para otras cosas pero esto que nos urge y sobre todo para atender la contingencia que tendría que ser prioridad, pero no hay disponibilidad para atender a las mesas de trabajo”, comentó.

Señaló que la Comuna continuará ejecutando acciones para combatir la curva de contagios de Covid-19 en la capital poblana, por lo que dependencias municipales trabajarán en conjunto.

La edil también descartó que se apliquen sanciones a los ciudadanos por no usar cubrebocas, pues dijo que confiará en los poblanos para que sean responsables con llevar a cabo las medidas sanitarias.

