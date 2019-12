Sin avance homologación para verificación vehicular: CAME

Por Alejandra Olivera

Ante el amague de autoridades de la Ciudad de México de no permitir la circulación de vehículos foráneos que no cumplan con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), la Secretaria de Medio Ambiente de Puebla, Beatriz Manrique Guevara, reconoció que no hay un avance para homologar las condiciones en materia de verificación.

En entrevista, comentó que esperarán el documento oficial de la CAME y abrir diálogo para ver la posibilidad de homologar las mediciones de los verificentros para que automovilistas poblanos no se vean afectados con las posibles restricciones.

Reprochó que la CAME haya presentado de manera mediática y unilateral nuevas condicionantes para la circulación de vehículos foráneos que aún no les son informadas de manera oficial, así como nuevas medidas para mejorar la calidad de aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, pese a que es un organismo que incluye a varias entidades.

Sin embargo, indicó que, con dicho anuncio, el gobierno de Puebla implementaría en los nuevos verificentros instrumentos que permitan que los vehículos de la entidad cumplan adecuadamente con las condiciones de sus emisiones y sean lo menos afectados.

Y es que autoridades de la Ciudad de México, indicaron que, si Morelos, Querétaro, Tlaxcala y Puebla no se adaptan a las nuevas medidas para mejorar la calidad de aire, los vehículos provenientes de dichos estados serían catalogados como engomado 2, aunque cuenten con hologramas 00 que validen cero emisiones contaminantes por sus estados.

Lo anterior significa que automovilistas poblanos no puedan circular de lunes a viernes antes de las 11 de la mañana, ni ningún sábado en la Ciudad de México.

