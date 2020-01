Sin expropiaciones desarrollo inmobiliario en San Francisco: Barbosa

Por Alejandra Olivera

Para el desarrollo inmobiliario en la zona de San Francisco y El Alto no habrá expropiaciones, aseguró el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien además indicó que se cambiará el nombre a la Estrella de Puebla por “Estrella de Los Ángeles”, para lo cual realizaría una consulta ciudadana, “Puede ser que se llame Estrella de Los Ángeles, bueno yo no lo voy a decidir, alguien me lo dijo y me gustó, pero eso sería materia de una consulta o algo así, yo creo que sí, le gusta a la ciudadanía participar y eso se llevaría a cabo”, expresó.

En entrevista explicó que aún están elaborando el proyecto de reubicación de la noria y alistando los documentos para presentarlos al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Comentó que también se evalúa el lugar donde será reinstalada la Estrella de Puebla que ha permanecido en Angelópolis desde hace más de seis años cuando se inauguró con una inversión de 400 millones de dólares en la administración de Rafael Moreno Valle.

No obstante, aseguró que su compromiso es que antes de que termine 2020 el proyecto de San Francisco esté en marcha.

