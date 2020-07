¿Sin nada que ver? Estos son los estrenos de Netflix para agosto

Por Javier Garzón

El mes de junio se acaba y es momento de prepararnos para conocer todas las series y películas que las plataformas de streaming nos tienen preparadas. En esta ocasión, repasaremos lo que Netflix México estrenará durante agosto de 2020, un mes difícil en el que las consecuencias de la pandemia todavía no se alcanzan a mesurar.

No cabe duda de que Netflix sigue a la carga en la llamada Streaming Wars, pues según la estrategia de la plataforma, quieren tener una película que sorprenda al público cada quincena, así lo dieron a conocer los responsables de Netflix cuando se habló de las 10 películas originales más populares de la compañía.

Cabe mencionar que por fin será estrenada la película especial Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. el reverendo, una cinta interactiva en la que podremos decidir la aventura de Kimmy y el resto de los personajes, tal como sucedió con la famosa Black Mirror: Bandersnatch y otros títulos interactivos de Netflix.

También llegarán al catálogo de Netflix México la primera y segunda temporada de Cobra Kai, la serie secuela de la franquicia Karate Kit original de YouTube. Con lo que se avanza en el rumor de que este título continuará en Netflix, una vez que YouTube ha desistido de realizar títulos originales.

Te dejamos la lista de los estrenos para México en el mes de agosto 2020:

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. el reverendo (5 agosto), después de terminar la exitosa serie de la mujer que vivió en un bunker regresa para divertirnos por última vez en una película que despide la serie.

Proyecto Power (14 agosto) sigue a un exsoldado, una adolescente y un policía se unen en Nueva Orleans para dar con el origen de una nueva y peligrosa pastilla que confiere poderes sobrenaturales temporales.

Work it: Al ritmo de los sueños (7 agosto)

Crímenes de familia (19 agosto)

Fuego negro (21 agosto)

Orígenes secretos (28 agosto)

La noche que salvamos a mamá (21 agosto)

John buscaba un contacto extraterrestre (20 agosto)

Las horas más oscuras (25 agosto) La película que sigue la vida de Winston Churchill, interpretado magistralmente por Gary Oldman.

Colateral: Lugar y tiempo equivocado (1 agosto)

Star Trek: En la oscuridad (1 agosto) La nueva versión continúa con esta secuela de acción que muestra a Kirk y Spock luchando contra una amenaza terrorista con la ayuda de un aliado inesperado.

En el corazón del mar (1 agosto)

Titanes del Pacífico: La insurrección (13 agosto)

La leyenda del jinete sin cabeza (1 agosto)

Status Update: Actualiza tu universo (30 agosto)

Soltero en casa (1 agosto)

Jack Ryan: Código Sombra (1 agosto)

Criaturas rastreras (28 agosto)

Juego de magos (1 agosto)

El núcleo (1 agosto)

V de venganza (1 agosto)

Plan de escape (22 agosto)

La chica de mis sueños (1 agosto)

Bienvenido a los 40 (14 agosto)

Todos a bailar (1 agosto)

Las ventajas de ser invisible (10 agosto)

Érase una vez en México (1 agosto)

The Rain: Temporada 3 (6 agosto)

Lucifer: Temporada 5 (21 agosto) Una de las series más representativas de Netflix nos mostrará que el diablo puede tener hermanos que añoran vivir en la tierra.

¡Nailed It! México: Temporada 2 (7 agosto)

Trinkets: Temporada 2 (25 agosto)

3%: Temporada 4 (14 agosto)

Alta mar: Temporada 3 (7 agosto)

El robo del siglo (14 agosto)

Cobra Kai: Temporadas 1 y 2 (28 agosto) Una de las más llamativas series de YouTube Premium ahora llega a Netflix y nos ubica treinta años después del Torneo de Karate All Valley de 1984, se vuelve a encender la rivalidad entre Johnny y Daniel. Ralph Macchio y William Zabka regresan a sus roles.

Glow Up: Temporada 2 (14 agosto) Conoceremos un nuevo grupo de aspirantes debe poner en juego toda su técnica y creatividad para convertirse en la próxima estrella del maquillaje del Reino Unido.

Dirty John: Betty Broderick (14 agosto)

La venganza de Analía (26 agosto)

Casas de verano del millón de dólares (26 agosto)

Soy un asesino: Libertad condicional (28 agosto)

Stranger: Temporada 2 (15 agosto)

Selling Sunset: Temporada 3 (7 agosto)

Mundo misterioso (4 agosto)

Adolescentes cazadoras de recompensas (14 agosto)

Documentales

Los más buscados del mundo (5 agosto) A pesar de jugosas recompensas e investigaciones a gran escala, algunos criminales despiadados continúan en libertad. En esta docuserie conocerás a los más peligrosos.

Rob Schneider: Asian Momma, Mexican Kids (11 agosto)

Conexiones (2 agosto) El periodista científico Latif Nasser investiga las fascinantes y complejas formas en las que estamos conectados los unos a los otros, al mundo y al universo en general.

High Score: El mundo de los videojuegos (19 agosto)

Nación de inmigración (3 agosto)

Rising Phoenix: Historia de los Juegos Paralímpicos (26 agosto)

Para bien (o para mal) (12 agosto)

Nasha Natasha (6 agosto)

RIDE ON TIME: Temporada 2 (13 agosto)

Anime

The Seven Deadly Sins: La Ira Imperial de los dioses (6 agosto) Una de las más exitosas historias que sigue a los Siete Pecados Capitales en una aventura que parece no tener fin.

El gran farsante (20 agosto)

Aggretsuko: Temporada 3 (27 agosto) La panda roja Retsuko regresa con ganas de más karaoke liberador en esta nueva temporada.

Toradora!: Temporada 1 (1 agosto)

