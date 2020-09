Sindicato de VW descarta contrataciones para producción de nuevo auto Taos

Por Itzeli Zamora

El nuevo modelo Taos de la empresa Volkswagen que se producirá en Puebla no generará nuevos empleos, señaló el vocero del sindicato automotriz, Manuel Aburto.

En breve entrevista para Oro Noticias, indicó que no se prevé la contratación de más personal en la armadora alemana, ya que el número actual de trabajadores son suficientes.

Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Gabriel Covarrubias Lomelí, señaló que el nuevo modelo reemplazará la producción del New Beetle, que dejó de fabricarse en julio del 2019, lo que será una estrategia para mantener los empleos ante la crisis sanitaria.

“Es una buena noticia para el sector, ya habían cancelado la producción del New Beetle en México y en este momento que la armadora diga que va a fabricar una SUV es un aliciente, no porque allá más empleo, sino que no se pierdan los que tiene la empresa“, señaló.

Este modelo con nombre inspirado en un pueblo de Nuevo México, será la cuarta producción que se realizará en Puebla y se colocará debajo de la línea de Tiguan.

Será a mediados de octubre de este año cuando presenten los detalles de esta SUV Compacta que contará con una plataforma Modular Transversal MQB, que refiere a un motor delantero transversal y tracción delantera. El primer modelo basado en este sistema fue la tercera generación del Audi A3 en 2012.

Te recomendamos