Síndico de Acatzingo denuncia a edil por violencia política

La síndico de Acatzingo, Micaela Castro Solís, denunció ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) al presidente municipal Abraham Martínez Jiménez por violencia política de género, ya que desde que tomó el cargo le ha dicho que está en ese puesto por la cuota de género, además de discriminarla por su edad.

“Él siempre ha dicho que por el hecho de ser mujer no estoy capacitada para mí cargo que me dieron, por ejemplo, unos días antes en una mesa de trabajo me dijo que estaba en ese cargo por él y por la pendejada de la cuota de género”, acusó.

Castro Solís relató que también se ha sentido atacada por su edad, al tener 50 años, mientras que el edil tiene 32 años y su equipo es muy joven.

La funcionaria municipal recordó que llegó al cargo por elección popular y al inicio de la gestión se nombró a directores que iban a asesorarlos en la administración a cada uno de los titulares de las dependencias.

La síndico apuntó que siempre había recibido maltratos por ser mujer por parte del munícipe hasta que quedó grabado en una sesión de Cabildo el 4 de agosto, en la cual no la dejaron entrar y la destituyó.

Sin embargo, consideró que dicha acción fue ilegal, ya que en caso de destituirla tendría que pasar por el Congreso de Puebla, lo cual no ha sucedido. Aunque ya no la dejan entrar a su oficina ni acudir a las reuniones.

#Puebla La síndico de #Acatzingo, Micaela Castro, denunció ante el IEE al presidente municipal Abraham Martínez Jiménez por violencia política de género, ya que desde que tomó el cargo le ha dicho que está en ese puesto por la cuota de género, además de reprocharle su edad ⭕… pic.twitter.com/UbdkRbtfpC — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 9, 2023

Fue este 8 de agosto que acudió al IEE para presentar su denuncia formal por violencia política de género, por lo que pidió a las autoridades justicia y que el presidente municipal sea castigado conforme a la ley.

Castro Solís explicó que el edil justificó su destitución del cargo al responsabilizarla de no notificar al Ayuntamiento de la sentencia de un juicio contra la administración por un caso de despojo ocurrido en 2019.

De acuerdo con el abogado de los afectados, Juan Carlos Sandoval, se trata de un predio del mercado municipal, del cual tienen que reparar el daño y pagar una suma de 19 millones de pesos, lo cual ya sabía el Ayuntamiento desde hace un año, por lo que deslindó a la síndico, al considerar que era un proceso que no podía ignorar el presidente municipal.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal