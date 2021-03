Video: Sismo magnitud 7.2 sacude Japón; fue perceptible en Tokio

Un terremoto de magnitud 7.2 sacudió el noreste de Japón, y provocó que las autoridades niponas a declararan una alerta de tsunami en la prefectura de Miyagi.

El sismo se produjo a las 18:09 h local del sábado, con epicentro en el mar frente a la costa de Miyagi y a unos 60 kilómetros de profundidad, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Este organismo también alertó del riesgo de que se produzca un maremoto de un metro de altura en esa misma prefectura nororiental nipona aunque unas horas después desactivó dicha alerta.

El terremoto alcanzó en Miyagi el nivel 5 superior en la escala nipona, de un máximo de 7 y más centrada en las zonas afectadas que en la intensidad del temblor.

VIDEO: NHK street cameras captured the magnitude-7.0 earthquake in Japan earlier this morning. A tsunami warning has been issued for Miyagi Prefecture. [NHK] pic.twitter.com/nHIDc3SpdK