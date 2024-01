Sitaudi acudirá a votar las condiciones laborales 2024

A dos días de que finalice el emplazamiento a huelga de Audi de México, empleados sindicalizados acudieron a emitir su voto a la consulta interna a la que convocó el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi (Sitaudi), a pesar de que no será reconocido por la empresa ni por las autoridades laborales, ya que confían en que incrementará la oferta del aumento en salario y prestaciones.



Jesús Reyes fue uno de los primeros en acudir a la sede del Sindicato de Telefonistas en la capital poblana, en donde instalaron casillas para los trabajadores del tercer turno, al señalar que aunque el sueldo es competitivo él considera que el aumento y las prestaciones deben de incrementar este año en al menos 8 por ciento, ya que son más bajas en comparación a otras firmas automotrices.



En este sentido, se dijo dispuesto a ir a huelga de ser necesario para exigir que Audi mejore sus condiciones laborales en 2024 para los sindicalizados.



“Las prestaciones son bajas, inclusive hay proveedoras que reciben más incremento a vales que nosotros, en cuanto a salarios no nos podemos quejar, bueno, por mi parte, pero en prestaciones sí estamos muy bajos”, refirió.



Por otra parte, Daniel, otro trabajador de Audi, coincidió en apoyar la consulta del sindicato para exigir a la empresa un incremento a las prestaciones y a su salario este año, pues también estaría dispuesto a ir a huelga si tienen que pelear por una mejor oferta salarial.



En San José Chiapa también se lleva a cabo la consulta organizada por el Sitaudi, en la que piden a los trabajadores votar si aceptan o no el aumento del 5 por ciento global a su salario y prestaciones, un día antes de reunirse en Ciudad de México con representantes de Audi.



En tanto, la empresa desconoció el proceso interno y dijo que una vez que lleguen a un acuerdo, este sería votado por la base trabajadora para evitar el estallamiento a huelga, el cual se vence a las 11:00 horas del miércoles 24 de enero.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal