Sitiavw inicia revisión salarial 2024; busca 15.7% más

Este 18 de julio inició la revisión salarial de Volkswagen que se aplicará para el próximo año, en la cual los sindicalizados buscan un incremento de 15.7 por ciento en su pliego petitorio.



El emplazamiento a huelga vence el próximo 18 de agosto a las 11:00 horas por lo que se espera que días antes concluya la negociación, la cual en esta ocasión sólo se centra en el aumento salarial y ya no del Contrato Colectivo como el año pasado.



Una vez que se llegue al acuerdo, se llevará a cabo la consulta para que la base trabajadora sea la que avale o no el incremento pactado, para después ser validado por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.



Desde mayo, el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Volkswagen (Sitiaw), José Juan Hernández López, indicó que en las asambleas divisionales los trabajadores pactaron un aumento “negociable” del 15.7 por ciento.



El año pasado, en dos consultas, los sindicalizados de la empresa automotriz ubicada en Cuautlancingo rechazaron la propuesta de la firma, y fue hasta la tercera ocasión que aprobaron el incremento del 9 por ciento, más el 2 por ciento en prestaciones.



El Sitiaw está conformado por más de 7 mil trabajadores, quienes en abril del año en curso discutieron el aumento que buscaban.



La negociación se dará en medio diversos paros técnicos por el desabasto de componentes, problemática que se había originado en un inicio por la pandemia de Covid-19. El más reciente se presentó en la producción de la línea de ensamblaje Taos, el cual se registró el 7 de julio pasado y terminaría el 14 de julio, no obstante, la empresa automotriz anunció que tendrían que sumar 15 días más al paro.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal